"Non commento la vicenda giudiziaria. Dico però che mi avrebbe fatto piacere che a questa celebrazione fosse presente Giovanni Toti quale presidente della Liguria. Sono vicino a lui in questo difficile periodo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della festa per i cento anni della stazione ferroviaria di Sestri Levante.



