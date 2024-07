Accoltellamento nel tardo pomeriggio in uno stabilimento a Ostia. Ad essere ferito un bagnino, un cittadino marocchino di 37 anni, colpito al fianco e portato in ospedale in codice giallo. A quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito da un bagnante che aveva invitato ad uscire perché era arrivato il momento della chiusura. Sono in corso indagini per risalire all'aggressore.



