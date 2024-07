Sindaci Altopiano triestino, limitare gli sprechi d'acqua

DUINO-AURISINA, 27 LUG - Evitare gli sprechi nell'utilizzo dell'acqua. Lo hanno chiesto alla cittadinanza, in una nota in italiano e in sloveno, i sindaci dell'Altopiano carsico triestino, cioè dei Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino, rispettivamente Igor Gabrovec, Monica Hrovatin e Tanja Kosmina. L'invito segue al perdurare di una situazione di siccità, con caldo intenso e temperature via via più elevate e assenza di precipitazioni significative.

Una situazione resa nota da una informativa dell' Acquedotto del Carso, società partecipata responsabile dell' organizzazione e la gestione del servizio idrico. L'Acquedotto ha segnalato ai Comuni dell'Altipiano un uso elevato dell'acqua per far fronte ai fabbisogni idropotabili e soprattutto irrigui.

Dunque, i sindaci raccomandano alla cittadinanza "un utilizzo della risorsa acqua, incluse le derivazioni di acque superficiali e sotterranee, in modo parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo anche al fine di evitare inutili sprechi". Gabrovec, Hrovatin e Kosmina raccomandano di controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici e irrigui, adottare i dispositivi e le tecnologie che limitano lo spreco d'acqua.



