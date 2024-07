Auto si scontra con Tir, due morti nel veronese

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente avvenuto stamani alle ore 6.30 lungo la Strada statale 12 del Brennero, a Pescantina, in provincia di Verona. Secondo quanto si è appreso, si è trattato di uno scontro fra un'automobile e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con tre mezzi, assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco. La persona rimasta ferita è stata trasportata in codice verde all'Ospedale di Negrar di Valpolicella (Verona).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA