Assalto a bancomat con esplosivo nel Foggiano

Un assalto è stato compiuto questa mattina all'alba ai danni dello sportello bancomat della Banca Popolare di Milano in via Santa Maria del Popolo ad Ascoli Satriano nel Foggiano. Da quanto si è appreso sconosciuti avrebbero agito posizionando l'esplosivo all'interno della fessura dello sportello provocando la detonazione che ha danneggiato la struttura. Il boato è stato avvertito in gran parte della cittadina. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.



