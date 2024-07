Altro incendio al carcere minorile a Milano, 2 feriti non gravi

Nuovo incendio, ieri sera, al carcere minorile Beccaria di Milano, dove è andato a fuoco un letto in un reparto e ci sono stati sei intossicati, di cui due feriti trasportati in condizioni non gravi all'ospedale.

Il 118 è intervenuto poco prima di mezzanotte al piano terra della struttura di via Calchi Taeggi. I due minorenni feriti, entrambi di origine nordafricana, sono stati portati in codice verde e giallo rispettivamente agli ospedali San Paolo e San Carlo. Ancora non nota, al momento, la dinamica dei fatti, ma le fiamme, dalle prime informazioni avrebbero riguardato una sola cella e sarebbero state spente dagli stessi operatori della struttura. Poi i vigili del fuoco, prima dell'una, hanno eseguito un sopralluogo di sicurezza.



