Sassi sui binari nel Ferrarese, Polfer identifica 4 giovanissimi

Lo scorso 26 giugno avrebbero messo dei sassi sui binari nella stazione di Pontelagoscuro, nel Ferrarese, mettendo a rischio la loro incolumità e quella dei viaggiatori su una linea ferroviaria, la Bologna-Venezia che, in quel tratto, vede sfrecciare treni fino a 160 chilometri all'ora. Protagonisti della vicenda quattro ragazzini, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, individuati dalla Polizia Ferroviaria di Ferrara.

L'indagine della Polfer estense era scattata sulla scorta della segnalazione di un sobbalzo di un treno Regionale Veloce, in transito nella stazione di Pontelagoscuro, a causa di alcuni grossi sassi posizionati sulle rotaie. Dalle immagini riprese dalle telecamere della stazione è emersa la presenza di quattro giovanissimi che hanno più volte attraversato i binari, per mettere dei grossi sassi sulle rotaie. Successivi appostamenti hanno consentito di risalire all'identità dei ragazzini tutti residenti in provincia di Ferrara, presunti protagonisti del pericolosissimo 'gioco' Dopo aver informato ed ascoltato i genitori, i ragazzi infra-quattordicenni e non imputabili, sono stati segnalati alla Procura dei Minori di Bologna.



