Quattro operai tra i 18 e i 49 anni hanno accusato un malore mentre stavano lavorando questa mattina nel tunnel della Tav a Desenzano del Garda nel Bresciano. Si sarebbe bloccato l'impianto di areazione nella galleria e i quattro lavoratori sono rimasti intossicati. Le sostanze gassose sarebbero ristagnate forse a causa anche delle alte temperature esterne.

Nessuno è in condizioni gravi, ma tutti e quattro sono stati portati in ospedale per accertamenti.



