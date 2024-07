Frassinetti, Educazione civica contro violenza di genere e droga

"Nelle linee guida dell'educazione civica saranno contenuti in via prioritaria i principi utili a formare il cittadino del futuro, come il senso di appartenenza alla Patria, i valori della Costituzione, la lotta all'illegalità. Inoltre sarà data una grande importanza all'educazione alimentare proponendo stili di vita sani, contrastando in primis la droga e l'abuso di alcool. Importante poi educare i ragazzi e le ragazze alla comprensione dell'importanza del lavoro e delle sue regole, sia inerenti alla sicurezza che alle dinamiche contrattuali, ivi compresa l'educazione finanziaria, anche a tutela delle donne. Insomma un quadro completo per crescere giovani sempre più consapevoli della realtà che li circonda". Lo afferma Paola Frassinetti, Sottosegretario all'Istruzione e al Merito con delega all'educazione civica.

"L'aspetto più importante a mio parere riguarda l'insegnamento della cultura del rispetto e questo soprattutto per contrastare la violenza di genere ma non solo, per la prima volta in educazione civica si parlerà, oltre che del rispetto dell'ambiente, anche del rispetto degli animali - agginge - Siamo insomma riusciti a contemperare le maggiori esigenze senza tralasciare alcun aspetto essenziale per una crescita consapevole che possa preparare gli studenti e le studentesse ad affrontare gli ostacoli e i pericoli che potranno incontrare nel loro cammino. Le nuove linee guida sono frutto di un lavoro organico di analisi e di ascolto portato avanti con il Ministro Valditara per rispondere ai repentini cambiamenti della società, molti dei quali riguardano le nuove generazioni".



