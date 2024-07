Frana costone a Bacoli dopo terremoto, nessun ferito

Dopo la forte scossa di terremoto delle 13.46 nei Campi Flegrei, un costone è caduto nella zona di Marina Grande a Bacoli: i detriti sono finiti in mare a poca distanza dai bagnanti, per fortuna senza conseguenze per le persone. Non è chiaro se ci sia o meno una correlazione tra la scossa ed il crollo. Da luglio si tratta del terzo cedimento di un costone nella zona marina dei Campi Flegrei: i precedenti si sono verificati a Miliscola, spiaggia di Monte di Procida.

"La frana si è verificata nel segmento di terreno sul costone di Marina Grande di Bacoli che desta preoccupazione da tempo. Non ci sono feriti". Lo afferma all'ANSA il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. Dopo la frana, verificatasi poco dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.0 nella zona dei Campi Flegrei, spiega il primo cittadino, "io e la Capitaneria di Porto siamo andati sui posti e abbiamo poi deciso di chiudere il tratto di spiaggia libera per precauzione. Quella colpita è stata la spiaggia chiamata "sotto la grotta", la più piccola delle quattro spiagge di Marina Grande. Il costone della frana di oggi fa già parte della richiesta di finanziamento che abbiamo inviato al Governo per 6 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero costone della zona "Cento Camerelle", l'area archeologica. Speriamo che il nuovo commissario e il Governo mettano anche questa tra le opere finanziate". Oggi il sindaco di Bacoli incontrerà il nuovo capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, in arrivo a Bacoli.



