Consiglio Fvg approva manovra estiva da record

Il Consiglio regionale Fvg ha approvato stamani alle 5:00 l'Assestamento di bilancio, una manovra record da 1,348 miliardi di euro. Ha votato a favore in modo compatto la maggioranza - composta da Fedriga presidente, Fratelli d'Italia, Lega Fvg e Forza Italia - che parla di "scelte e indirizzi ben precisi"; contrarie invece le opposizioni (Partito democratico, Patto per l'autonomia - Civica Fvg e Gruppo misto), per le quali la manovra è "corposa, ma incapace di lasciare il segno".

L'Assestamento integra il bilancio in tutti i settori e prevede nuovi investimenti con il settore Attività produttive e Turismo che acquisisce quasi 200 milioni superando così i 400 milioni dall'inizio dell'anno. Altri 318 milioni sono destinati alle infrastrutture.

Per il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, "questa manovra di assestamento di bilancio stabilisce un nuovo record nella storia" della regione e ha l'obiettivo di alimentare le opportunità di sviluppo del territorio sul piano economico, occupazionale e sociale". Il governatore ha posto l'accento sulle risorse per potenziare la rete infrastrutturale regionale e la promozione del territorio all'estero, "i 175 milioni in più per la sanità" e la novità dello "stanziamento da 15 milioni l'anno per il prossimo triennio per garantire alle persone anziane che percepiscono una pensione minima e il cui reddito Isee non supera i 15mila euro "un'importante integrazione economica alla tredicesima mensilità".



