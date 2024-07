Colline Conegliano-Valdobbiadene, +15% turisti primi mesi 2024

Cresce il turismo nell'area delle Colline Unesco di Valdobbiadene e Conegliano, nel trevigiano. Nei primi cinque mesi del 2024 hanno registrato un incremento di oltre il 15% nelle presenze rispetto al 2023; un aumento che arriva al 20,6% se raffrontato con il 2019, l'anno in cui le colline del prosecco entrarono a far parte del patrimonio dell'umanità.

I picchi, in questi primi mesi 2024, sono stati a marzo (+39,6%), febbraio (+18,4%) e gennaio (+23%). Sono i dati illustrati dall'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene in occasione dell'incontro di bilancio delle attività svolte e dei programmi per la restante parte del 2024.

Numeri, ha osservato la presidente Marina Montedoro, "che evidenziano il nostro impegno per la promozione di un turismo razionale, efficiente e destagionalizzato. In questi cinque anni che abbiamo da poco festeggiato, l'Associazione ha intrapreso un cammino volto alla protezione del paesaggio e alla promozione di un turismo sostenibile, di accoglienza diffusa, per gestire meglio l'afflusso di visitatori e ridurre la pressione sul territorio". Proprio la sinergia con il territorio contraddistingue i programmi dell'associazione. L'ultima iniziativa in ordine di tempo si chiama "Le Colline in ascolto", un laboratorio che ha visto coinvolti 120 stakeholder nella discussione di idee innovative per garantire la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio.



