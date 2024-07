Cogne, a un mese dall'alluvione domani finirà l'isolamento

A quasi quattro settimane dall'alluvione del 29 giugno scorso, l'isolamento di Cogne si avvia verso la conclusione: è in programma domani mattina la riapertura della strada regionale numero 47, che era rimasta danneggiata in più punti a causa dell'esondazione del torrente Grand Eyvia. Dalle ore 7 si potrà quindi transitare di nuovo lungo l'unica via di collegamento con la località ai piedi del Gran Paradiso.

La ripresa della normale viabilità sulla strada per raggiungere la località di Cogne, annuncia il Consorzio degli operatori turistici, "vedrà la riapertura delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei negozi e dei servizi della località, anche in Valnontey. Parallelamente, si sta lavorando a un completo calendario di eventi, con tante manifestazioni confermate ed altre in aggiunta".

"La rapidissima ripresa dei luoghi - sottolineano gli operatori turistici - è stata resa possibile grazie allo strenuo impegno e alla resilienza di tutta la comunità cogneintse, unita nel ripristino di strade, sentieri, agibilità e servizi per permettere il ritorno degli ospiti".

Un primo momento di contatto con turisti e villeggianti c'era stato sabato scorso, quando oltre 400 persone, scortate dalle protezione civile lungo la strada che era ancora in via di ricostruzione, erano tornate in paese a recuperare le proprie auto, rimaste bloccate dopo l'evacuazione in elicottero nei primi giorni del post-alluvione. A tutti erano stato donato un gadget-ricordo, un moschettone con l'hashtag 'Cognenonsiferma'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA