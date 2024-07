Carceri: detenuto si toglie la vita a Rebibbia

Un detenuto si suicidato nel carcere di Rebibbia. Lo rende noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. "Trent'anni circa, italiano, è stato rinvenuto impiccato stamattina nella sua cella del reparto G12 della Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a nulla sono valsi i soccorsi.

Si tratta dell'ennesimo suicidio di un detenuto dall'inizio dell'anno, cui bisogna aggiungere i 6 appartenenti alla Polizia Penitenziaria che si sono tolti la vita", spiega De Fazio. "Il commissario straordinario all'edilizia penitenziaria è già fallito negli anni passati e di certo, anche questa volta non potrà produrre effetti, se non a lungo termine. Se il Governo Meloni proprio voleva aggiungere un commissario straordinario ai 59 già nominati, poteva prevederne uno all'emergenza carceraria, che si occupasse anche di assunzioni e di scuole di formazione, anziché tagliare irresponsabilmente la durata dei corsi per gli agenti a 60 giorni effettivi", conclude.



