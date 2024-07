Aggredisce la compagna per le sigarette, arrestato

La Polizia di Padova ha arrestato un uomo responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. L'episodio risale all'una di notte di mercoledì, quando l'equipaggio di una Volante si è recato in zona Arcella su indicazione di un residente della zona, svegliato dalle urla provenienti da un palazzo vicino.

Dal proprio terrazzo di casa una donna chiedeva disperatamente aiuto e diceva di essere stata aggredita dal fidanzato. Veniva poi trascinata all'interno dell'appartamento.

Gli agenti sono entrati nell'abitazione e hanno prestato soccorso alla vittima, che aveva il viso coperto di sangue, ematomi sulle braccia e uno zigomo gonfio con un taglio all'arcata sopraccigliare.

La donna ha raccontato che il compagno l'aveva picchiata nel corso di una lite scaturita dalla richiesta di una sigaretta.

stava con lui da circa tre anni ed era stata aggredita altre volte, senza però segnalare la circostanza a nessuno per evitare problemi. Accompagnata in Pronto Soccorso dal personale del Suem 118, è stata medicata riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Il compagno ha affermato di essersi difeso da una presunta aggressione della convivente. Accompagnato in Questura, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, condotto in carcere.



