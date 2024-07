Sequestrato un villaggio turistico, sgomberate 150 persone

I carabinieri hanno sequestrato a Bova Marina, nel Reggino, un villaggio turistico all'interno del quale erano state realizzate abusivamente, secondo quanto riferito dai militari, 105 casette prefabbricate, eseguendo lo sgombero delle 150 persone che le occupavano. Il villaggio, denominato "La perla jonica", é ubicato in un sito protetto di importanza comunitaria sottoposto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, archeologica e sismica.

Il sequestro preventivo è stato eseguito dai militari del Nucleo forestale e da quelli della stazione di Bova Marina e del Nucleo mobile della Compagnia di Melito Porto Salvo della Guardia di finanza in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dal gip di di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica.

Dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Walter Ignazitto, é emerso che l'area in cui era stato realizzato il villaggio avrebbe dovuto essere essere adibita esclusivamente, in base alle autorizzazioni concesse, a campeggio ed ospitare soltanto roulotte e strutture prefabbricate di facile smontaggio.

L'indagine che ha portato al sequestro ha preso il via da alcuni controlli straordinari sul demanio marittimo eseguiti dal Comando provinciale di Reggio Calabria dei carabinieri.



