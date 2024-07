Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco di Venezia hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, pare una giovane, nelle acque del Lido. Sul posto anche una squadra di sommozzatori, forze dell'ordine e i sanitari del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Ad accorgersi del corpo e lanciare l'allarme sarebbero stati dei ragazzi che in quel momento si trovavano in barca. La donna era priva di documenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA