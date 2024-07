Razzismo e omofobia, indagine ufficio scolastico su prof

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha avviato un'indagine interna dopo i video pubblicati da Repubblica che ritraggono un professore di un istituto romano, il Pirelli, fare il saluto fascista e commenti omofobi. "Siamo profondamente rammaricati e preoccupati per quanto riportato, poiché comportamenti razzisti e omofobi sono inaccettabili e in netta contraddizione con i valori di inclusività -spiega l'ufficio in una nota- la nostra priorità è garantire un ambiente educativo sicuro e rispettoso per tutti gli studenti".





