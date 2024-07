Rapina turista di orologio prezioso, preso 16enne a Milano

Ha strappato un orologio Patek Philippe del valore di 70mila dollari ma è stato preso dagli agenti del Commissariato Centro in via Tommaso Grossi, nel pieno centro di Milano, vicino a Piazza Duomo. E' un sedicenne marocchino che ha agito con due complici, presumibilmente coetanei, che sono riusciti a scappare.

Gli agenti erano impegnati nei controlli predisposti settimanalmente dalla Questura quando hanno adocchiato tre ragazzi che hanno avvicinato due famiglie di turisti cambogiani.

Uno si è avvicinato a un uomo, che poi si è rivelato essere un funzionario della Polizia cambogiana di 38 anni, e gli ha strappato il prezioso orologio. Gli agenti l'hanno preso subito, l'orologio è caduto ed è stato afferrato da un complice, bloccato temporaneamente dall'addetto di un negozio. È riuscito a scappare ma lasciando a terra il Patek Philippe. Un terzo complice è fuggito perdendo una bomboletta di spray al peperoncino.

L'arrestato, in Italia irregolare da febbraio, che ora è nel carcere minorile Beccaria di Milano era già stato denunciato 15 giorni fa, sempre in zona, perché aveva con sé dello spray al peperoncino. Segno che quello di ieri era un episodio pianificato. Ora è stato arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in quanto gli agenti sono rimasti contusioni nella colluttazione.



