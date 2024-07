Milano come Parigi, proposta per parcheggi più cari per i suv

Milano come Parigi potrebbe fare guerra ai suv con una tariffazione maggiorata della sosta per questo tipo di auto. La proposta arriva da una mozione depositata e non ancora discussa in aula, dal consigliere comunale del gruppo misto Enrico Fedrighini, e firmata anche da consiglieri del Pd e dei Verdi, che impegna il sindaco e la giunta a programmare una maggiorazione della tariffa della sosta su strada, da due o tre volte quella ordinaria, per le auto a partire da un peso superiore alle 1,6 tonnellate, anche elettriche.

Una proposta che provocherà sicuramente polemiche ma che trova l'appoggio dell'assessora al Verde e Ambiente del Comune Elena Grandi, esponente dei Verdi. "Io credo che tutto quello che occupa la nostra strada debba essere in qualche maniera, non dico penalizzato, ma bisogna essere consapevoli che se si occupa il suolo pubblico con un suv forse è giusto che si paghi qualcosa di più - ha detto a margine della presentazione della mostra fotografica che ricorda il nubifragio dello scorso anno -. Magari bisogna valutare se è un fatto di misure, di peso, credo però che sia un'idea giusta".

Così come i bar che occupano il suolo pubblico con i tavolini pagano una tassa, anche le auto dovrebbero farlo, secondo l'assessora, secondo cui "il suolo è di tutti" e questo non sarebbe un modo per "fare cassa". A settembre in città ci sarà il No Parking day, dove "liberiamo dalle auto 9 strade in 9 Municipi e arrivano le associazioni con le loro attività sociali e di integrazione - ha aggiunto -, si capisce quante cose si può fare dove ci sono i posti occupati dalle auto. Sono azioni che devono avere dei tempi lunghi però l'impostazione deve essere questa".

Sulla mozione depositata in Consiglio comunale "non ho tantissima voce in capitolo, sono idealmente d'accordo ma bisogna fare un passaggio con gli altri assessorati", ha concluso.



