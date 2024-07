Le fiaccole a Scampia, il dolore e un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio, un lungo applauso. Si è conclusa davanti alla Vela Celeste, quella dove si è verificato il crollo del ballatoio provocando tre morti e 12 feriti, la fiaccolata organizzata nel quartiere di Scampia a Napoli. In strada diverse centinaia di persone con in mano le fiaccole. Alla testa del corteo un grande striscione con la scritta 'Il nostro sangue, le nostre vite, Resistete' alla presenza tra gli altri del vice sindaco Lieto e dell'assessore Santagada.

Il corteo è partito dalla sede dell'Università di Scampia, dove hanno trovato riparo la maggior parte degli sfollati, e si è snodato nelle strade del quartiere. Preghiere per vittime, i cui nomi sono stati ripetuti più volte ad alta voce, e feriti ma anche critiche molto forti per il mancato intervento di risanamento delle Vele.



