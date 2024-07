Incendio Vieste, emergenza finita si lavora ad ultime bonifiche

Emergenza rientrata e situazione attualmente sotto controllo nel bosco sovrastante Baia San Felice a Vieste dove ieri si è sviluppato per tutta la giornata un grosso incendio che ha determinato anche l'evacuazione a scopo precauzionale degli ospiti di una struttura ricettiva a Baia dei Campi e la chiusura di un tratto della strada provinciale 53 Mattinata Vieste. In base ad una prima stima, sarebbe andata distrutta almeno una settantina di ettari di bosco.

Secondo quanto riferisce il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Foggia Domenico De Pinto stamani una squadra dei vigili del fuoco è sul posto per continuare la bonifica dell'area ed intervenire su alcuni piccoli focolai ancora presenti ma che non destano preoccupazione. I turisti hanno fatto rientro nella struttura già nella serata di ieri, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco e dopo essere stati per alcune ore ospitati in altre strutture ricettive vicine e in una palestra messa a disposizione dell'amministrazione comunale. Anche la strada è stata riaperta già ieri sera.



