Imbarcazione affondata, un disperso alla foce del Po

I vigili del fuoco stanno cercando una persona alla foce del Po di Pila (Porto Tolle) in provincia di Rovigo dalle 7 del mattino. Sono in azione imbarcazioni, sommozzatori e l'elicottero è in sorvolo.

Le ricerche sono scattate dopo la segnalazione delle 5.45 ai carabinieri di Adria da parte di una donna, una guardia giurata di sorveglianza alla ex centrale termoelettrica di Polesine Camerini (Porto Tolle), che ha dichiarato di aver visto una barca sprofondare mentre navigava sul ramo maggiore del delta del fiume, il Po di Pila. Le immersioni sono iniziate nel tratto fra la ciminiera della centrale abbandonata e le capanne fisse dei pescatori.

Al momento non c'è alcuna denuncia di scomparsa e le ricerche non hanno dato esito. Sul posto anche i carabinieri e la polizia di Stato.



