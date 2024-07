Donna uccisa, Ris nella casa di Francesca e Igor a San Sperate

Dopo le analisi sulla Yaris in uso a Francesca Deidda, dove sono state trovate tracce di sangue sul sedile posteriore e altri elementi, oggi i carabinieri del Ris sono nella casa della 42enne scomparsa da San Sperate (provincia del Sud Sardegna) il 10 maggio scorso e ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne vicino alla ex strada statale 125 "Orientale Sarda".

I militari, alla presenza dei consulenti della difesa, stanno passando al setaccio tutto l'appartamento in via Monastir a San Sperate dove Francesca Deidda viveva assieme al marito, Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, particolare attenzione sarà prestata al divano che Igor SolLai aveva messo in vendita.

Intanto le tracce ematiche trovate nell'auto - anche questa messa in vendita dal marito - saranno analizzate per stabilire a chi appartengano.



