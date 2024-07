Crollo Scampia: nominato perito, verifiche su segnalazioni danni

E' stato nominato, dalla Procura di Napoli, il professionista che si occuperà di effettuare le perizie nell'ambito delle indagini sul crollo del ballatoio avvenuto la sera di lunedì scorsi nella vela celeste di Scampia, costato la vita a tre persone.

Il fascicolo è nelle mani dei sostituti procuratori Manuela Persico e Mario Canale, della sezione "Lavoro e colpe professionali", coordinati, al momento, dal procuratore aggiunto Sergio Amato. A capo della sezione infatti è il procuratore aggiunto Simona Di Monte.

Intanto prosegue, da parte della Squadra Mobile di Napoli, l'acquisizione documentale e le verifiche finalizzate a stabilite se tutte le procedure che hanno interessato la struttura negli ultimi anni siano state correttamente eseguite, a partire dai controlli di staticità e dalla manutenzione.

Particolare attenzione, in queste ore, gli investigatori stanno riservando alla ricerca di eventuali segnalazioni di danni (come quella risalente al 2016 relativa ai rischi strutturali - in particolare sulle passerelle - a cui era esposta della vela celeste, evidenziati nel bando 'Restart Scampia') che potrebbero avere un collegamento con il grave cedimento di lunedì notte.

Gli agenti del commissariato Scampia, intanto, stanno continuando nell'attività di escussione dei testimoni: l'obiettivo è sviscerare pienamente i fatti avvenuti quella tragica sera, costati la vita a ben tre persone e che hanno provocato, tra gli altri, il ferimento di sette bambine.



