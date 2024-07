Consiglio regionale Liguria, Pd 'siamo ai titoli di coda'

"Siamo ai titoli di coda e nessuno riesce ad ammettere che è finita. Non avete il coraggio politico di dire che è finita. Il destino di quello che accade in questa regione non si discute qua. Non c'è neanche la dignità politica di affrontare in aula la crisi della destra. E' evidente che siete a fine corsa. Non dovete indignarvi, ma dovete prenderne atto". Lo ha detto il capogruppo del Pd Luca Garibaldi, durante la seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria dedicata all'assestamento di bilancio di previsione nel triennio 2024-2026, rivolgendosi ai banchi della maggioranza di centrodestra.

"Il rendiconto che avete presentato dal punto di vista politico consegna un'eredità che contrasta quella che è stata definita una narrazione - ha detto Garibaldi -. Con quale coraggio si può dire che la sanità è migliorata dopo 9 anni di questa legislatura? Avete favorito l' arricchimento di pochi e avete abbandonati molti e il vostro fallimento politico sta in questo. E' una fine misera - ha concluso -. Non sappiamo neanche se ci sarete nei prossimi giorni. Vi abbiamo chiesto di avere dignità e portare i cittadini al voto, ma volevate solo far durare una musica che però è finita e l'ultimo deve spegnere la luce".



