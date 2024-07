A Roma manifesti anti-partigiani contro iniziativa dell'Anpi

Oggi a Villaggio Breda nel VI Municipio a Roma, "sui muri dove è in programma la pastasciutta antifascista organizzata da Anpi, sono stati affissi dei vergognosi volantini di Azione Frontale contro i partigiani.

Un'offesa alla nostra città e alla memoria di cittadine e cittadini che hanno dato la vita per la libertà e la democrazia.

Noi non indietreggiamo: Roma è e resta antifascista". Così in una nota il segretario del Pd Roma Enzo Foschi.

Sui manifesti è scritto: 'Partigiani infami - Le vostre mani saranno sempre sporche di sangue' sullo sfondo di foto in bianco e nero di donne, definite vittime dei partigiani.



