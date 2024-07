Una balenottera bloccata nel porto di Talamone

È bloccata da questa mattina nel porto di Talamone, nel comune di Orbetello (Grosseto), una balenottera che qualche giorno fa era stata avvistata al largo di Porto Santo Stefano e anche nel porto. Il cetaceo è entrato nel porto e si è incastrato tra la banchina e i frangiflutti.

Gli operatori portuali insieme alla Guardia costiera e a personale dell'università di Siena sono al lavoro per cercare di far uscire il mammifero. Le operazioni per farle guadagnare il mare aperto sono in corso.



