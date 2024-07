Tenta di violentare l'ex moglie, arrestato nell'Avellinese

Notte choc per una donna di Taurasi sfuggita al tentativo di violenza sessuale da parte dell'ex marito, un 50enne del posto in passato già denunciato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo si è recato nell'abitazione dove vive la donna che è riuscita a respingerlo e a metterlo fuori la porta di casa. L'uomo non si è dato per vinto: si è arrampicato al balcone posto al primo piano nel tentativo di rientrare in casa, ma l'ex moglie è riuscita ad uscire all'esterno e a darsi alla fuga in auto.

Contemporaneamente ha allertato il 112 dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. D'intesa con la Procura di Benevento, è scattato l'arresto per tentata violenza sessuale.

L'indagato, sottoposto al divieto di avvicinarsi alla persona offesa e obbligato ad indossare il braccialetto elettronico, è stato trasferito agli arresti domiciliari.



