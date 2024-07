Si riaccende l'incendio nell'Oristanese, in volo 2 Canadair

Dopo aver presidiato i focolai attivi per tutta la notte, dalle prime ore del mattino il Corpo forestale ha richiesto l'intervento di due Canadair per alcune riaccensioni perimetrali dell'incendio di Usellus (Oristano) in località Fonte Piraferta partito nella giornata del 22 luglio e direttosi, ieri, verso l'alto piano della Giara.

Per spegnere velocemente questi nuovi focolai, sul posto stanno operando anche il Super Puma di stanza a Fenosu e n elicottero leggero proveniente dalla base forestale di Bosa Santa Maria.

L'obiettivo prioritario è evitare che le fiamme possano uscire dal perimetro dell'area già percorsa e propagare in direzione delle pendici dell'altopiano della Giara, anche in previsione di un rinforzo del vento di maestrale durante le ore centrali della giornata.



