Brugnaro in Consiglio comunale il 2 agosto a Mestre

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, comparirà il prossimo 2 agosto, alle ore 10.00, in un Consiglio comunale straordinario convocato nella sede municipale di Mestre, in via palazzo. Sarà l'occasione, per il primo cittadino, di fare chiarezza sull'indagine per corruzione che lo vede coinvolto con alcuni dei suoi più stretti collaboratori.

L'ufficialità è arrivata al termine della riunione tra i capigruppo consiliari, tenutasi stamani. Il primo cittadino si presenterà in Consiglio con oltre un mese di anticipo rispetto al 9 settembre, data da lui annunciata all'indomani dello scoppio dell'inchiesta.



