Bambina di 5 anni annega nella piscina di un hotel

Una bambina di cinque anni è morta annegata nella piscina dell'hotel Molino Rosso a Imola. E' successo nel tardo pomeriggio. La piccola, che abitava con la famiglia in un paese della zona, a quanto si apprende era in piscina con la madre. I Carabinieri stanno ricostruendo il contesto della tragedia, ascoltando i testimoni. La bambina è stata immediatamente soccorsa dal bagnino che stava svolgendo il servizio di salvataggio in piscina. Viste le sue gravissime condizioni è stata trasportata con l'elicottero di soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna dove, in serata, è morta.



