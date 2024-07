Treno deragliato, i pm chiedono oltre 8 anni per l'ex ad di Rfi

I pm di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno chiesto una condanna a 8 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex ad di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile, tra gli imputati nel processo sul disastro ferroviario di Pioltello, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018, in seguito al deragliamento del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, morirono tre persone e oltre 200 rimasero ferite. Al centro del procedimento le accuse di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo, lesioni colpose e "omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro".

I pm hanno inoltre chiesto altre 4 condanne per ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rete ferroviaria italiana a pene fino a 8 anni e 4 mesi di reclusione. Chiesta anche la condanna di Rfi a 900mila euro di sanzione pecuniaria. Per altri tre imputati è stata chiesta l'assoluzione.



