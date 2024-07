Travolge 7 pecore, scende dall'auto, viene investito e muore

Con la sua utilitaria ha travolto alcune pecore che hanno invaso la statale 131 dcn all'altezza di Orani (Nuoro), poi è sceso dall'auto ed è stato a sua volta investito e ucciso da un veicolo sopraggiunto nel frattempo. La tragedia, nella quale ha perso la vita un uomo di nazionalità senegalese di 62 anni è avvenuta poco prima della mezzanotte di ieri.

Nella sede stradale sono state rinvenute sette pecore morte, probabilmente dopo l'impatto con l'auto del 62enne, fortemente danneggiata nella parte anteriore. In seguito alla segnalazione di alcuni automobilisti è giunta sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, che ha trovato l'autovettura ferma sul ciglio della strada e poco distante il corpo privo di vita del proprietario, tanto che i medici del 118 giunti poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel luogo dell'incidente è arrivata la Polizia Stradale di Nuoro e Orosei e una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Ottana per i rilievi e gli opportuni accertamenti. Ora si cerca di ricostruire l'accaduto e l'automobilista che non si è fermato a soccorrere il 62enne.



