Riparte incendio nel Sassarese, in azione il Super Puma

Nel primo pomeriggio ha ripreso vigore l'incendio che ieri ha distrutto decine di ettari nel territorio di Pozzomaggiore (Sassari), tanto da richiedere l'intervento del Super Puma della base di Alà dei Sardi e di un altro elicottero leggero decollato da Anela.

Le fiamme sono ripartite da una zona perimetrale dell'incendio, in località Ponte Oinu. Il Corpo forestale, i barracelli di Pozzomaggiore, Semestene e Bonorva, che da ieri sera e per tutta la notte hanno lavorato alle operazioni di bonifica nei terreni attraversati ieri dalle fiamme, si sono rimessi all'opera per evitare che il rogo si espandesse ancora.

Fondamentale l'arrivo dei mezzi aerei per dare man forte alle squadre impegnate a terra.



