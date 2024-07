Rinvenuto cadavere in mare, potrebbe essere l'uomo disperso

Un peschereccio ha rinvenuto un cadavere in mare a una decina di chilometri al largo di Lignano Sabbiadoro (Udine). L'equipaggio, nella tarda serata di oggi, ha immediatamente avvisato la Guardia Costiera che da ieri sta cercando un imprenditore udinese di 63 anni che, dopo un tuffo dalla propria imbarcazione non era più riemerso.

Alle ricerche aveva partecipato per l'intera giornata anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Sì sospetta che il corpo appartenga proprio a lui. Saranno convocati i famigliari per procedere con il riconoscimento.



