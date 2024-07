Operaio ferito in cantiere ad Ancona, 55enne in gravi condizioni

Un operaio di 55 anni, originario di Brescia, è rimasto gravemente ferito al viso e al torace mentre stava lavorando in un cantiere edile nella zona degli Archi ad Ancona, in via Marconi: soccorso dai sanitari della Croce Gialla e del 118, è stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso avanzato, in condizioni molto gravi, e portato subito in sala emergenza del Pronto soccorso.

La dinamica dell'infortunio sul lavoro è in fase di ricostruzione da parte della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne potrebbe essere stato travolto da un oggetto che pendeva forse da una gru.



