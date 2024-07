Incidente tra camion sulla A14 in Abruzzo, 5 km di coda

E' stato riaperto sull'autostrada A14 il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi (Teramo) in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente all'altezza del km 345+400. Attualmente il traffico transita su una corsia, alle 12.45 si registravano 5 km di coda in direzione Ancona. Secondo le prime informazioni, c'è stato un tamponamento tra due mezzi pesanti, senza feriti. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

All'interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora, contestualmente sono state avviate le operazioni di distribuzione dell'acqua agli automobilisti fermi.





