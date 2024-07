In difficoltà per il caldo in casa chiede aiuto ai carabinieri

Solo in casa e sofferente per il caldo asfissiante ha contattato il 112 per chiedere aiuto, un 94enne originario di Atlanta ma residente a Marsciano, in provincia di Perugia, soccorso dai carabinieri che, dopo essersi accertati delle sue condizioni di salute, gli hanno offerto una bevanda fresca e gli hanno acceso il condizionatore per rinfrescare l'ambiente.

La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata intorno alle due di pomeriggio. L'operatore che ha ricevuto la telefonata, resosi conto del problema e delle difficoltà in cui versava l'anziano - riferisce l'Arma -, ha immediatamente inviato una pattuglia presso la sua abitazione per verificarne le condizioni di salute. I carabinieri di Marsciano sono stati accolti dal 94enne che, solo, era in difficoltà a causa delle temperature troppo elevate, tanto da far fatica a respirare e compiere i più elementari gesti, come persino riuscire ad accendere il condizionatore presente nei locali di casa. I militari dopo averlo soccorso e tranquillizzato hanno ripreso il loro lavoro.



