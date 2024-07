Giampedrone, 'lista Toti alleata fondamentale centrodestra'

Il sondaggio Tecnè commissionato e pubblicato da Primocanale "vede al 51% il gradimento del presidente Toti, da più di due mesi impossibilitato a comunicare con l'esterno. Un risultato che dimostra due cose: la prima è che i cittadini riconoscono il grande lavoro svolto dal presidente e dalla sua giunta per cambiare la Liguria, lavoro che è proseguito anche in questi due mesi grazie all'impegno del presidente ad interim Alessandro Piana e della giunta che ha evidentemente seguito la linea politica definita dal presidente.

La seconda è che nella prossima tornata elettorale il centrodestra non potrà non considerare come un alleato fondamentale e un interlocutore indispensabile la nostra lista civica". Lo scrive in una nota Giacomo Raul Giampedrone (Lista Toti Liguria). " Riteniamo anzi - conclude - che la nostra lista civica possa diventare decisiva, come già lo è stata in passato, in particolare considerando i risultati delle ultime elezioni politiche che hanno visto i due schieramenti appaiati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA