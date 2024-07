Domenica 21 luglio è stato il giorno più caldo della storia, 17,09°C

Domenica 21 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato da quando ci sono rilevazioni scientifiche (metà dell'Ottocento). La temperatura media sull'intera superficie terrestre è stata di 17,09 gradi Celsius.

Lo rivela un grafico preliminare del database Era5 di Copernicus, il servizio meteo della Ue. "Il 21 luglio 2024 - si legge in un comunicato di Copernicus - la temperatura media giornaliera globale ha raggiunto un nuovo record di 17,09°C nel database di Era5, superando leggermente il record precedente di 17,08°C del 6 luglio 2023. Questo è statisticamente indistinguibile dal record precedente, ma ciò che davvero conta è la differenza fra le temperature dal luglio 2023 e quelle di tutti gli anni precedenti". "Prima del luglio 2023 - prosegue la nota - il record precedente di temperatiura media giornaliera globale era di 16,8°C, il 12 agosto 2016. Poi ci sono stati 57 giorni dal 3 luglio 2023 che hanno superato il record precedente, a luglio e agosto del 2023, e finora a giugno e luglio nel 2024". "Il 21 luglio, il C3s (Copernicus Climate Change Service, n.d.r.) ha registrato un nuovo recordo per la temperatura media globale - ha dichiarato Carlo Buontempo, direttore del C3s -. Quello che è veramente sconvolgente è quanto larga è la differenza fra la temperatura degli ultimi 13 mesi e i precedenti record di temperatura. Siamo davvero in una terra inespolorata, e mentre il clima continua a riscaldarsi, noi siamo destinati a vedere nuovi record frantumati nei prossimi mesi e anni".



