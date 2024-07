Bagni sicuri a Capri e Anacapri, riappaiono le boe di protezione

Riappaiono le boe di protezione a cento metri dalla costa nella baia di Marina Piccola, nell'area del Comune di Capri che va da Punta Mulo ai Faraglioni, per limitare la navigazione sotto costa nelle aree marine antistanti la baia di Marina Piccola. Ad iniziare a collocare la lunga barriera di boe che raggiungerà circa 3km di spazio acquatico, sono stati gli ormeggiatori della cooperativa del porto commerciale di Capri unitamente ad un gruppo di subacquei esperti che hanno posizionato i cavatelli di aggancio sott'acqua.

La prima parte della barriera parte da Punta Mulo e si unisce al corridoio di lancio dello scoglio delle Sirene per proseguire poi lungo tutta la fascia costiera dove si trovano gli stabilimenti balneari, per concludersi nel tratto denominato Faraglione di terra, con i corridoi di ingresso per gli stabilimenti e le spiagge che si trovano nella zona. Punti prestabiliti studiati dai tecnici che hanno tenuto conto delle ordinanze della Capitaneria di Porto. Per terminare l'installazione dei 3km di barriera che metterà in sicurezza la zona fino ai Faraglioni, dicono gli ormeggiatori, bisogna aspettare ancora qualche giorno.

Intanto dall'altro lato dell'isola il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta sta mettendo a punto il suo piano strategico approvato in un vertice con l'ammiraglio e la Capitaneria di Porto di Capri: "Ho il dovere di difendere i cittadini del mio comune - spiega Cerrotta - di difendere il loro patrimonio naturalistico, di difendere gli ospiti di Anacapri che vogliono poter fare un bagno senza il timore di essere travolti da una barca".

Il piano è quello di delimitare l'intera costa che interessa il suo Comune installando una lunga rete di boe, a cento metri di distanza da battigia, spiagge, cale, calette e grotte. E tra queste la famosissima Grotta Azzurra. E proprio dalla Grotta Azzurra inizierà la rete di protezione che per oltre 6km delimiterà la distanza dalla fascia costiera includendo il Faro di Punta Carena, la Grotta Verde e Cala Ventroso. Giusto pochi metri prima di Punta Mulo, che appartiene al Comune di Capri e dove già è in corso l'installazione delle boe.



