Si incendia elicottero Vigili del fuoco, i piloti stanno bene

Un elicottero Erickson dei Vigili del fuoco, si è incendiato oggi mentre era in fase di decollo dall'aeroporto di Reggio Calabria. I piloti stanno bene ma per precauzione sono stati portati in ospedale per fare degli accertamenti.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dagli stessi vigili, è avvenuto probabilmente a causa di un guasto al motore. Poco prima di prendere quota, il mezzo ha sprigionato delle fiamme. I piloti fortunatamente se ne sono accorti e sono scesi in tempo mentre i rotori erano in moto. Subito dopo l'elicottero, con nessuno a bordo, a causa del movimento, si è ribaltato e ha preso fuoco distruggendosi.

Un'indagine è stata avviata per ricostruire le cause dell'incidente.



