Incendio nel Nuorese, indagini del corpo Forestale regionale

Mentre continuano le operazioni di bonifica a terra del vasto incendio che ha colpito le campagna attorno a Orotelli, nel Nuorese, il nucleo di polizia giudiziaria del Corpo Forestale è all'opera con le indagini per cercare di capire come si sono sviluppate le fiamme e se il rogo possa avere anche un'origine colposa o dolosa.

Intanto dopo la prima stima, il compartimento di Nuoro del Corpo Forestale regionale ha effettuato un vasto sopralluogo nelle campagne tra Orani e Orotelli verificando anche l'estensione dell'incendio è di oltre 350 ettari tra superficie boscata e macchia mediterranea. Un'azienda zootecnica è andata completamente distrutta e decine di capi bovini sono morti per il fuoco e per il fumo denso che si è sviluppato nell'area. Si attende ora l'ordinanza del sindaco per realizzare una fossa comune per seppellire gli animali deceduti.

Terminato il lavoro del Canadair e dell'elicottero regionale, la bonifica viene portata avanti dalle squadre a terra dei Forestali, dell'Agenzia Forestas, dei Vigili del Fuoco e della protezione civile regionale. La zona è molto impervia e rocciosa e la macchina dell'antincendio sta cercando di raffreddare il terreno per evitare la nuova insorgenza di focolai dal caldo sottosuolo in una giornata nella quale soffia forte il maestrale.



