Incendi nel nord Sardegna, in volo 2 Canadair e il SuperPuma

Un incendio sta devastando i sughereti e i terreni agricoli nel territorio di Pozzomaggiore, nel nord Sardegna. Le fiamme si sono sviluppate ieri sera e a tarda notte il rogo sembrava domato. Stamattina alcuni focolai, alimentati dal forte vento di maestrale, hanno ridato vigore all'incendio, costringendo a un lavoro straordinario il corpo forestale, i barracelli di Pozzomaggiore, Bonorva e Semestene e i vigili del fuoco.

Sul posto sono entrati in azione gli elicotteri della Forestale e per circoscrivere l'avanzata delle fiamme e limitare al massimo i danni salvando aziende agricole e bestiame, è stato acceso un "fuoco contrario", in modo da creare delle strisce tagliafuoco in grado di confinare l'incendio.

La protezione civile regionale ha inviato nel primo pomeriggio sul posto due Canadair di base a Olbia e un elicottero Super Puma decollato da Fenosu (Oristano). Il sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro, ha riunito il Coc della protezione civile già dai primi focolai e sta seguendo l'evolversi della situazione.



