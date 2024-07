Coda 10 km in A1 per incidente, automobilisti rifocillati acqua

In seguito ad un incidente che ha coinvolto tre auto nel tratto aretino dell'A1 si è creata una coda di circa 10 chilometri e agli automobilisti sono state distribuite bottiglie di acqua per rifocillarli. E' accaduto poco dopo le 13 nel tratto autostradale vicino al casello Valdarno, nella corsia in direzione nord.

Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, un uomo di 37 anni portato al pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno in codice giallo, un altro uomo di 54 anni, sempre in codice giallo alla Gruccia, e una donna di 39 anni, portata all'ospedale San Donato di Arezzo, anche lei in codice giallo. Per consentire il lavoro dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dei mezzi del 118 si è formata una lunga coda. Sul posto anche personale di Società Autostrade.

Dopo un paio di ore di disagio la circolazione è tornata regolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA