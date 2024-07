Bimbo picchiato dal padre a Genova, non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita il bimbo di tre mesi ricoverato ieri al pediatrico Gaslini di Genova per alcuni traumi. Secondo quanto appreso, la ricostruzione effettuata dai carabinieri sentiti alcuni testimoni oculari il bimbo, che era in braccio alla madre, è rimasto ferito alla testa durante la violenta colluttazione tra i due. Alcuni pugni inferti alla compagna avrebbero colpito anche il neonato che si trovava in braccio della mamma. Il piccolo resta ricoverato in osservazione per trauma cranico e contusioni ma le sue condizioni non sono gravi così come quella della madre colpita al volto e allo sterno.

L'uomo che ha 26 anni è stato subito fermato da una pattuglia di carabinieri che stava transitando in zona. Dopo aver chiarito la dinamica e interessato sia il tribunale dei minori che quello ordinario i militari hanno proceduto alla denuncia del soggetto per maltrattamenti. Ora sarà il giudice a prendere provvedimenti con i servizi sociali per la tutela del bimbo e della giovane madre.



