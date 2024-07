Polizia interrompe 'rave' abusivo nel Milanese, 86 identificati

Gli agenti della Polizia di Stato hanno interrotto un rave a Rodano (Milano) identificando 83 persone e sequestrando tutta l'attrezzatura per la diffusione della musica.

La notte scorsa, infatti, gli agenti della Digos della Questura di Milano e i carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno notato un afflusso di numerosi giovani in un capannone in disuso della zona industriale e, scoperto che si trattava di un evento musicale non autorizzato, hanno monitorato la zona.

La Questura di Milano ha quindi predisposto un servizio di controllo e monitoraggio con la presenza anche di personale del Reparto mobile e, alle prime ore del mattino, gli agenti sono entrati nell'area dismessa.

Nel corso dell'intervento, sono state identificate 83 persone, rilevate le targhe di oltre 100 veicoli parcheggiate e un ragazzo italiano di 25 anni, trovato in possesso del materiale per la diffusione musicale successivamente sequestrato, è stato accompagnato in questura.

Una ragazza italiana 25enne è stata portata all'ospedale di Cernusco sul Naviglio a causa di una crisi epilettica probabilmente dovuta all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti.

Dai controlli è emerso che al rave hanno partecipato complessivamente circa trecento persone. Tutto si è concluso senza problemi per l'ordine pubblico.



