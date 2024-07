Infastidito dalla musica imbraccia fucile contro giovani movida

Infastidito dalla musica alta si affaccia dalla finestra imbracciando un fucile contro i giovani della movida. È un nuovo episodio che ha visto protagonista un 90enne ad Albenga (Savona) all'indomani del suicidio del 75enne, che stanco del chiasso aveva sparato con il fucile da caccia ferendo lievemente tre giovani che con altri amici stavano festeggiando un neo laureato a Padova.

Secondo alcuni testimoni l'uomo armato avrebbe intimato di spegnere la musica la notte scorsa in piazza Trincheri perché non riusciva a dormire. Sono intervenuti sul posto i carabinieri, il 118 e anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. I militari sono saliti nell'appartamento convincendo l'anziano a deporre il fucile, che è risultato scarico. Il 90enne è stato trasferito in ospedale per accertamenti e sono in corso verifiche sull'idoneità alla detenzione dell'arma.



