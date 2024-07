Eurofighter intercettano aereo civile, atterrato a Foligno

E' atterrato a Foligno scortato da due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare del quarto Stormo di Grosseto un aereo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. I velivoli della forza armata avevano effettuato decollo immediato (in gergo militare "scramble"), per intercettare e verificare la situazione.

Un aereo da sei posti e con tre persone a bordo, decollato dall'Ungheria e diretto a Foligno, aveva infatti perso i contatti radio con gli enti deputati al controllo del traffico, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazione.

Lo rende noto l'Aereonautica Militare spiegando che i due caccia "hanno raggiunto rapidamente il velivolo per accertarsi che non ci fossero emergenze in atto né minacce alla sicurezza dello spazio aereo".



